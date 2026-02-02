Randonnée sur la Dune du Pilat au lever du soleil RD 218 Route de Biscarrosse La Teste-de-Buch
Randonnée sur la Dune du Pilat au lever du soleil RD 218 Route de Biscarrosse La Teste-de-Buch jeudi 19 février 2026.
Randonnée sur la Dune du Pilat au lever du soleil
RD 218 Route de Biscarrosse Espace d’accueil de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-19
Vivez un instant suspendu sur la crête de la Dune et découvrez les secrets de sa formation. Profitez des premières lueurs de l’aube, au calme, et du soleil qui se lève sur la forêt. Pensez à prendre votre petit-déjeuner pour partager un temps convivial avec le groupe !
La visite est gratuite mais nécessite une inscription auprès de nos médiatrices 06.32.01.45.51 mediation@ladunedupilat.com .
RD 218 Route de Biscarrosse Espace d’accueil de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 12 85 information@ladunedupilat.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée sur la Dune du Pilat au lever du soleil
L’événement Randonnée sur la Dune du Pilat au lever du soleil La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-01-29 par OT La Teste-de-Buch