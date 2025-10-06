Randonnée sur la sécurité routière Club seniors Poliveau Paris
Randonnée sur la sécurité routière Club seniors Poliveau Paris lundi 6 octobre 2025.
Organisée en partenariat avec la Police Nationale, cette randonnée propose une expérience originale qui mêle activité physique et sensibilisation.
Tout au long du parcours, les participants sont invités à :
- Découvrir de manière concrète les règles essentielles de sécurité routière.
- Adopter les bons réflexes pour circuler en toute confiance.
- Partager un moment convivial et pédagogique, accessible à tous.
Une initiative qui permet de joindre l’utile à l’agréable : prendre soin de sa santé tout en renforçant sa sécurité au quotidien.
Allier sport, découverte et prévention : telle est l’ambition de la randonnée sur le thème de la sécurité routière. Un moment convivial pour bouger tout en apprenant les bons réflexes à adopter sur la route.
Le lundi 06 octobre 2025
de 11h00 à 17h00
gratuit
Inscriptions auprès du club Poliveau. Tél. 01 43 36 3 .07
Public adultes. A partir de 55 ans.
Date(s) : 2025-10-06T11:00:00+02:00_2025-10-06T17:00:00+02:00
Club seniors Poliveau 2, rue Poliveau 75005 Paris
https://www.paris.fr/seniors-a-paris