Randonnée sur la sécurité routière Club seniors Poliveau Paris lundi 6 octobre 2025.

Organisée en partenariat avec la Police Nationale, cette randonnée propose une expérience originale qui mêle activité physique et sensibilisation.

Tout au long du parcours, les participants sont invités à :

Découvrir de manière concrète les règles essentielles de sécurité routière.

Adopter les bons réflexes pour circuler en toute confiance.

Partager un moment convivial et pédagogique, accessible à tous.

Une initiative qui permet de joindre l’utile à l’agréable : prendre soin de sa santé tout en renforçant sa sécurité au quotidien.

Allier sport, découverte et prévention : telle est l’ambition de la randonnée sur le thème de la sécurité routière. Un moment convivial pour bouger tout en apprenant les bons réflexes à adopter sur la route.

Le lundi 06 octobre 2025

de 11h00 à 17h00

gratuit

Inscriptions auprès du club Poliveau. Tél. 01 43 36 3 .07

Public adultes. A partir de 55 ans.

Club seniors Poliveau 2, rue Poliveau 75005 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris