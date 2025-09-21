Randonnée sur la trace des lions Belfort Tourisme Belfort

Randonnée sur la trace des lions Dimanche 21 septembre, 10h00 Belfort Tourisme Territoire de Belfort

À partir de 6 ans | Départ de Belfort Tourisme.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, embarquez pour un safari urbain de 2 heures qui vous dévoilera plus d’une centaine de félins dissimulés dans la ville : vestiges du passé, éléments décoratifs et architecturaux. Plus que la « cité du Lion », Belfort est la cité des lions.

Belfort Tourisme 2 place de l’Arsenal, 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « http://www.helloasso.com/associations/belfort-tourisme »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 84 55 90 90 »}]

