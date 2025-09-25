Randonnée sur le chemin de Compostelle de Villeneuve à Villefranche de Rouergue Villefranche-de-Rouergue
Randonnée sur l’itinéraire de Conques à Toulouse étape de 15 km entre Villeneuve d’Aveyron et Villefranche de Rouergue. Accompagnée par l’association jacquaire « Du Bas Rouergue vers Compostelle » et 2 visites guidées par l’office de tourisme.
Cette journée se déroulera en plusieurs étapes
Villefranche de Rouergue :
· 7h45 Rendez-vous à Villefranche (place de la Liberté) pour le transfert en bus vers Villeneuve
Villeneuve d’Aveyron :
· 8h-9h Visite guidée avec l’office de tourisme, Ludovic Lemercier
· 9h15 Signature de la convention Commune Halte à l’Hostellerie de Saint Jacques
Sur le chemin de Compostelle de Villeneuve à Villefranche :
· Randonnée, 15 km, guidée par l’association Du Bas Rouergue vers Compostelle
· Repas tiré du sac à Saint-Rémy (à prévoir par chacun des participants)
Villefranche de Rouergue :
· 15h00 Signature de la convention Commune Halte Eglise Saint Jacques
· 15h30 16h30 Visite guidée avec l’office de tourisme, Ludovic Lemercier
L'INSCRIPTION est Obligatoire et l'évènement limité à 50 personnes.
English :
Hike on the route from Conques to Toulouse: 15 km stage between Villeneuve d’Aveyron and Villefranche de Rouergue. Accompanied by the association jacquaire « Du Bas Rouergue vers Compostelle » and 2 guided tours by the tourist office.
German :
Wanderung auf der Route von Conques nach Toulouse: 15 km lange Etappe zwischen Villeneuve d’Aveyron und Villefranche de Rouergue. Begleitet von der Jakobusvereinigung « Du Bas Rouergue vers Compostelle » und 2 geführte Besichtigungen durch das Fremdenverkehrsamt.
Italiano :
Camminata sul percorso da Conques a Tolosa: tappa di 15 km tra Villeneuve d’Aveyron e Villefranche de Rouergue. Accompagnata dall’associazione jacquaire « Du Bas Rouergue vers Compostelle » e da 2 visite guidate a cura dell’ufficio turistico.
Espanol :
Paseo por la ruta de Conques a Toulouse: etapa de 15 km entre Villeneuve d’Aveyron y Villefranche de Rouergue. Acompañado por la asociación jacquaire « Du Bas Rouergue vers Compostelle » y 2 visitas guiadas por la oficina de turismo.
