Randonnée sur le chemin de Compostelle de Villeneuve à Villefranche de Rouergue Villefranche-de-Rouergue

jeudi 25 septembre 2025

Randonnée sur l’itinéraire de Conques à Toulouse étape de 15 km entre Villeneuve d’Aveyron et Villefranche de Rouergue. Accompagnée par l’association jacquaire « Du Bas Rouergue vers Compostelle » et 2 visites guidées par l’office de tourisme.

Cette journée se déroulera en plusieurs étapes

Villefranche de Rouergue :

· 7h45 Rendez-vous à Villefranche (place de la Liberté) pour le transfert en bus vers Villeneuve

Villeneuve d’Aveyron :

· 8h-9h Visite guidée avec l’office de tourisme, Ludovic Lemercier

· 9h15 Signature de la convention Commune Halte à l’Hostellerie de Saint Jacques



Sur le chemin de Compostelle de Villeneuve à Villefranche :

· Randonnée, 15 km, guidée par l’association Du Bas Rouergue vers Compostelle

· Repas tiré du sac à Saint-Rémy (à prévoir par chacun des participants)



Villefranche de Rouergue :

· 15h00 Signature de la convention Commune Halte Eglise Saint Jacques

· 15h30 16h30 Visite guidée avec l’office de tourisme, Ludovic Lemercier



L’INSCRIPTION est Obligatoire et l’évènement limité à 50 personnes. 0 .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00 contact@bastides-gorges-aveyron.fr

English :

Hike on the route from Conques to Toulouse: 15 km stage between Villeneuve d’Aveyron and Villefranche de Rouergue. Accompanied by the association jacquaire « Du Bas Rouergue vers Compostelle » and 2 guided tours by the tourist office.

German :

Wanderung auf der Route von Conques nach Toulouse: 15 km lange Etappe zwischen Villeneuve d’Aveyron und Villefranche de Rouergue. Begleitet von der Jakobusvereinigung « Du Bas Rouergue vers Compostelle » und 2 geführte Besichtigungen durch das Fremdenverkehrsamt.

Italiano :

Camminata sul percorso da Conques a Tolosa: tappa di 15 km tra Villeneuve d’Aveyron e Villefranche de Rouergue. Accompagnata dall’associazione jacquaire « Du Bas Rouergue vers Compostelle » e da 2 visite guidate a cura dell’ufficio turistico.

Espanol :

Paseo por la ruta de Conques a Toulouse: etapa de 15 km entre Villeneuve d’Aveyron y Villefranche de Rouergue. Acompañado por la asociación jacquaire « Du Bas Rouergue vers Compostelle » y 2 visitas guiadas por la oficina de turismo.

