Randonnée sur le GR34 avec Saint-Lunaire en marche Bureau Information Tourisme Saint-Lunaire

Randonnée sur le GR34 avec Saint-Lunaire en marche
Début : 2025-10-11 13:30:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Randonnée entre Saint-Lunaire et Saint-Briac
Rendez-vous au Bureau Information Tourisme de Saint-Lunaire à 13h15
Départ randonnée 13h30
Parcours: 10 km Facile
Randonneurs occasionnels prévoir 3 € par randonnée .
Bureau Information Tourisme 72 Boulevard du Général de Gaulle Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 74 17 28 48
