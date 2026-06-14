RANDONNÉE SUR LE PLATEAU DU CAYROUX 2026 Le Puech lundi 20 juillet 2026.

Le Puech

RANDONNÉE SUR LE PLATEAU DU CAYROUX 2026

Le Puech Hérault

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Randonnée sur un ancien volcan, entre géologie, histoire locale et vestiges préhistoriques, avec Laure, accompagnatrice et géomédiatrice du Géoparc.

Prenez un peu de hauteur pour découvrir l’un des plus beaux témoins du volcanisme dans l’Hérault. Depuis le sommet du Cayroux, un panorama saisissant s’ouvre sur les terres rouges des ruffes et la vallée du Salagou. Ce puech, chargé d’histoire, révèle les traces d’une présence humaine ancienne dolmen, murets, et autres vestiges préhistoriques témoignent d’un site stratégique depuis des millénaires.

Une randonnée accompagnée par Laure, accompagnatrice en Montagne diplômée d’État et Géomédiatrice du Géoparc, pour comprendre les liens entre géologie, paysages et histoire locale.

Réservation obligatoire auprès de Laure Charpentier. .

Le Puech 34700 Hérault Occitanie +33 6 89 78 71 02

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English : RANDONNÉE SUR LE PLATEAU DU CAYROUX 2026

A walk on an ancient volcano, between geology, local history and prehistoric remains, with Laure, guide and geomediator for the Terre d?Hérault Geopark.

L’événement RANDONNÉE SUR LE PLATEAU DU CAYROUX 2026 Le Puech a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC