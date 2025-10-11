Randonnée sur le risque inondation Journées de la culture du risque Saint-Martin-du-Vivier

Randonnée sur le risque inondation Journées de la culture du risque Saint-Martin-du-Vivier samedi 11 octobre 2025.

Randonnée sur le risque inondation Journées de la culture du risque

Saint-Martin-du-Vivier Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 16:30:00

Date(s) :

2025-10-11

Sur 8kms, le Syndicat des Bassins Versants Cailly Aubette Robec (SBVCAR) propose aux habitants et usagers du territoire de parcourir une partie de la vallée du Robec, territoire qui a été fortement impacté par les inondations en 2007 et 2021.

Ce parcours débute près des sources du Robec, cours d’eau se jetant dans la Seine à Rouen. Une sensibilisation au risque inondation par débordement de cours d’eau et par ruissellements agricoles permettra également d’échanger sur la mémoire de ces évènements passés avec les participants. Le parcours passera par des ouvrages hydrauliques de ralentissement des crues, gérés par le SBVCAR, à proximité d’aires de captage où la protection de la ressource en eau sera évoquée. Les usagers repartiront avec des conseils sur les gestes à adopter en cas d’inondations.

L’animation se terminera par une dégustation de produits locaux. .

Saint-Martin-du-Vivier 76160 Seine-Maritime Normandie

English : Randonnée sur le risque inondation Journées de la culture du risque

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Randonnée sur le risque inondation Journées de la culture du risque Saint-Martin-du-Vivier a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de tourisme Rouen tourisme