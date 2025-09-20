Randonnée sur le sentier des douaniers avec ânes et chevaux Eco-Domaine la Fontaine Pornic

Randonnée sur le sentier des douaniers avec ânes et chevaux Eco-Domaine la Fontaine Pornic samedi 20 septembre 2025.

Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-11-22 11:30:00

2025-09-20 2025-10-04 2025-10-11 2025-11-08 2025-11-15 2025-11-22 2025-11-29

Balade proposée par l’Eco-Domaine la Fontaine le long du sentier des douaniers à Pornic.



Vivez une expérience équine enrichissante avec Jupiter le cheval , et Gaston et Marjolaine, les ânes de l’Eco-domaine la Fontaine !

Prenez soin de ces animaux très doux et profitez d’une balade en longe le long du sentier côtier , en compagnie de notre soigneur animalier qui vous dira tout sur le mode de vie de ces équidés.

Que vous soyez novice ou passionné, venez partager un moment privilégié lors de cette activité hors-du temps.

Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 08 08 infos@ecodomaine-la-fontaine.fr

English :

A walk proposed by Eco-Domaine la Fontaine along Pornic’s customs path.

German :

Von der Eco-Domaine la Fontaine vorgeschlagene Wanderung entlang des Zöllnerpfades in Pornic.

Italiano :

Una passeggiata proposta dall’Eco-Domaine la Fontaine lungo il sentier des douaniers a Pornic.

Espanol :

Un paseo propuesto por Eco-Domaine la Fontaine a lo largo del sentier des douaniers en Pornic.

