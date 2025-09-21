Randonnée sur le sentier du Montgrillet Bibliothèque de Meyrannes Meyrannes

Dimanche 21 septembre, 09h30 Bibliothèque de Meyrannes Gard

Gratuit. Entrée libre. Sans réservation.

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Découvrez le patrimoine local sur ce circuit complet en compagnie de l’association Serre et Calades !

Au programme :

9h30 : Départ de la randonnée depuis la mairie.

10h : Début du sentier du Montgrillet. Poursuite du circuit à la découverte du patrimoine communal.

12h : pic-nique sur le plateau de l’église

14h : Visite de l’église romane, et de l’exposition archéologique : « L’abri du temps », commentée par les membres de l’association Serre et Calades.

18h : Moment convivial dans la taverne avec un apéritif dinatoire en présence des associations de la commune.

Bibliothèque de Meyrannes 172 Rue du Royal, 30410 Meyrannes, France Meyrannes 30410 Gard Occitanie 0466245826

© Serre-et-calades