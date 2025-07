RANDONNÉE SUR LES BERGES DU SALAGOU Celles

Celles Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-07-15

fin : 2025-07-15

2025-07-15 2025-08-26

Accompagnés par Laure, accompagnatrice en montagne et géomédiatrice, partez pour une balade facile de moins de 5 km à la découverte des secrets du lac. Entre formations rocheuses, reliefs sculptés par le temps et récits historiques, cette sortie vous propose un regard nouveau sur le paysage. Une invitation à comprendre comment la nature et l’homme ont façonné ce lieu unique.

Envie d’explorer le territoire autrement ? Partez à la découverte des secrets du paysage en compagnie de Laure, accompagnatrice en montagne et géomédiatrice passionnée.

Cette balade accessible à tous, de moins de 5 km, vous invite à remonter le temps en observant les formes du relief, les roches, et les traces laissées par l’histoire géologique du lac et de ses environs. .

Celles 34700 Hérault Occitanie +33 6 89 78 71 02

English :

Accompanied by Laure, mountain guide and geomediator, set off on an easy walk of less than 5 km to discover the secrets of the lake. Between rock formations, reliefs sculpted by time and historical accounts, this outing offers a fresh look at the landscape. An invitation to understand how nature and man have shaped this unique place.

German :

Begleitet von Laure, einer Bergbegleiterin und Geomediatorin, begeben Sie sich auf eine leichte Wanderung von weniger als 5 km, um die Geheimnisse des Sees zu entdecken. Zwischen Felsformationen, von der Zeit geformten Reliefs und historischen Erzählungen bietet Ihnen diese Wanderung einen neuen Blick auf die Landschaft. Eine Einladung, um zu verstehen, wie die Natur und der Mensch diesen einzigartigen Ort geformt haben.

Italiano :

Accompagnati da Laure, guida alpina e geomediatore, partite per una facile passeggiata di meno di 5 km alla scoperta dei segreti del lago. Tra formazioni rocciose, rilievi scolpiti dal tempo e testimonianze storiche, questa escursione vi offre uno sguardo nuovo sul paesaggio. Un invito a capire come la natura e l’uomo hanno plasmato questo luogo unico.

Espanol :

Acompañado por Laure, guía de montaña y geomediadora, emprenda un fácil paseo de menos de 5 km para descubrir los secretos del lago. Entre formaciones rocosas, relieves esculpidos por el tiempo y relatos históricos, esta excursión le ofrece una nueva mirada sobre el paisaje. Una invitación a comprender cómo la naturaleza y el hombre han dado forma a este lugar único.

L’événement RANDONNÉE SUR LES BERGES DU SALAGOU Celles a été mis à jour le 2025-06-28 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC