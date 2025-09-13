Randonnée sur les chemins de la Loue Saint-Médard-d’Excideuil
Randonnée sur les chemins de la Loue Saint-Médard-d’Excideuil samedi 13 septembre 2025.
Randonnée sur les chemins de la Loue
Salle des fêtes Saint-Médard-d’Excideuil Dordogne
Tarif : 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Rendez-vous pour une belle journée de partage et de convivialité autour d’une randonnée au profit de France Alzheimer 24.
2 boucles, 4 ou 8 km.
8h30 accueil café
9h départ de la randonnée
12h signature de la charte Ville aidante
12h30 casse-croûte offert.
Que vous soyez marcheur occasionnel ou passionné, votre participation sera précieuse !
Parlez en autour de vous et venez nombreux ! .
Salle des fêtes Saint-Médard-d’Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 27 30 34 contact24@francealzheimer.org
English : Randonnée sur les chemins de la Loue
Join us for a day of sharing and conviviality around a hike to benefit France Alzheimer 24.
2 loops, 4 or 8 km.
8:30 am welcome coffee
9am hike departure
12pm signing of the Ville aidante charter
12:30 pm snack offered.
German : Randonnée sur les chemins de la Loue
Treffen Sie sich zu einem schönen Tag des Austauschs und der Geselligkeit bei einer Wanderung zugunsten von France Alzheimer 24.
2 Schleifen, 4 oder 8 km.
8.30 Uhr Empfang mit Kaffee
9 Uhr Start der Wanderung
12 Uhr Unterzeichnung der Charta « Ville aidante » (Helfende Stadt)
12.30 Uhr Angebotener Imbiss.
Italiano :
Unisciti a noi per una grande giornata di condivisione e convivialità durante una camminata a favore di France Alzheimer 24.
2 percorsi, 4 o 8 km.
8.30 caffè di benvenuto
ore 9.00 inizio della camminata
ore 12 firma della carta della Ville aidante
ore 12.30 merenda offerta.
Espanol : Randonnée sur les chemins de la Loue
Acompáñenos en una gran jornada de convivencia durante una marcha a beneficio de France Alzheimer 24.
2 vueltas, 4 u 8 km.
8h30 café de bienvenida
9h inicio de la marcha
12h Firma de la carta de Ville aidante
12h30 tentempié ofrecido.
