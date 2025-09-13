Randonnée sur les chemins de la Loue Saint-Médard-d’Excideuil

Salle des fêtes Saint-Médard-d’Excideuil Dordogne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Rendez-vous pour une belle journée de partage et de convivialité autour d’une randonnée au profit de France Alzheimer 24.

2 boucles, 4 ou 8 km.

8h30 accueil café

9h départ de la randonnée

12h signature de la charte Ville aidante

12h30 casse-croûte offert.

Que vous soyez marcheur occasionnel ou passionné, votre participation sera précieuse !

Parlez en autour de vous et venez nombreux ! .

Salle des fêtes Saint-Médard-d’Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 27 30 34 contact24@francealzheimer.org

English : Randonnée sur les chemins de la Loue

Join us for a day of sharing and conviviality around a hike to benefit France Alzheimer 24.

2 loops, 4 or 8 km.

8:30 am welcome coffee

9am hike departure

12pm signing of the Ville aidante charter

12:30 pm snack offered.

German : Randonnée sur les chemins de la Loue

Treffen Sie sich zu einem schönen Tag des Austauschs und der Geselligkeit bei einer Wanderung zugunsten von France Alzheimer 24.

2 Schleifen, 4 oder 8 km.

8.30 Uhr Empfang mit Kaffee

9 Uhr Start der Wanderung

12 Uhr Unterzeichnung der Charta « Ville aidante » (Helfende Stadt)

12.30 Uhr Angebotener Imbiss.

Italiano :

Unisciti a noi per una grande giornata di condivisione e convivialità durante una camminata a favore di France Alzheimer 24.

2 percorsi, 4 o 8 km.

8.30 caffè di benvenuto

ore 9.00 inizio della camminata

ore 12 firma della carta della Ville aidante

ore 12.30 merenda offerta.

Espanol : Randonnée sur les chemins de la Loue

Acompáñenos en una gran jornada de convivencia durante una marcha a beneficio de France Alzheimer 24.

2 vueltas, 4 u 8 km.

8h30 café de bienvenida

9h inicio de la marcha

12h Firma de la carta de Ville aidante

12h30 tentempié ofrecido.

