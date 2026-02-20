Randonnée sur les merveilles du Vallon de Fontenelay Bucey-lès-Gy

Randonnée sur les merveilles du Vallon de Fontenelay

Que diriez-vous de participer à une randonnée de 10 km pour découvrir les merveilles du Vallon de Fontenelay ? Le départ se fera à 8h30 depuis la salle polyvalente de Bucey-lès-Gy pour une randonnée/balade découverte animée par Séverine et Clément, qui est du Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne-Franche-Comté . Au programme Observation et écoute des oiseaux, identification des espèces botaniques, comment gérer une réserve naturelle… La randonnée se terminera vers 16h, avec un pique-nique tiré du sac. Sur inscription .

salle polyvalente Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 83 32 93 93 tourisme@montsdegy.fr

