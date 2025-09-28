randonnée « Sur les pas de Jean-François Millet » La Hague
randonnée « Sur les pas de Jean-François Millet » La Hague dimanche 28 septembre 2025.
randonnée « Sur les pas de Jean-François Millet »
19 Hameau Gruchy La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 14:00:00
fin : 2025-09-28 16:00:00
Date(s) :
2025-09-28
Un circuit de 1h30 au départ de la maison natale JF Millet pour découvrir les somptueux paysages qui ont inspiré l’artiste .
19 Hameau Gruchy La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 81 91
English : randonnée « Sur les pas de Jean-François Millet »
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement randonnée « Sur les pas de Jean-François Millet » La Hague a été mis à jour le 2025-08-24 par Attitude Manche