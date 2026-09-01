Informations pratiques

Passa

RANDONNÉE SUR LES PAS DES TEMPLIERS

1905 HAMMEAU DO MONATIR Passa Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Cette année, la commune de Passa vous invite à une belle matinée de randonnée à la découverte de notre histoire, de notre patrimoine et de notre territoire.

Samedi 19 septembre 2026

Départ à 9h30 du Monastir del Camp et retour au Monastir

Parcour…

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1905 HAMMEAU DO MONATIR Passa 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 80 80

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English :

This year, the town of Passa invites you to a wonderful morning hike to discover our history, our heritage, and our region.

Saturday, September 19, 2026

Departure at 9:30 a.m. from the Monastir del Camp and return to the Monastir

Route…

L’événement RANDONNÉE SUR LES PAS DES TEMPLIERS Passa a été mis à jour le 2026-09-11 par OTI ASPRES-THUIR