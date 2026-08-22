Randonnée sur les sommets béarnais Office de Tourisme Bedous
samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme · Bedous
Informations pratiques
Bedous
Randonnée sur les sommets béarnais
Office de Tourisme 2 place François Sarraillé Bedous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 46 – 46 – 46 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:30:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
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La Table des Trois Rois un sommet emblématique situé à la frontière franco-espagnole, offrant un panorama exceptionnel entre Béarn, Navarre et Aragon.
Pic d’Aspe une ascension sauvage et esthétique au cœur de la vallée d’Aspe, avec une vue imprenable sur les sommets environnants.
Pic d’Ansabère dominant les célèbres aiguilles d’Ansabère, ce sommet offre une ambiance minérale spectaculaire.
Permayou un sommet panoramique accessible et varié, parfait pour profiter d’une vue dégagée sur l’ensemble de la chaîne.
Le niveau est exigeant, les sorties sont réservées aux randonneurs sportifs. .
Office de Tourisme 2 place François Sarraillé Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 57 57 aspe@pyrenees-bearnaises.com
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English : Randonnée sur les sommets béarnais
L’événement Randonnée sur les sommets béarnais Bedous a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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