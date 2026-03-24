Randonnée sur les traces de la faune sauvage Office de tourisme de Bedous Bedous

Randonnée sur les traces de la faune sauvage

Office de tourisme de Bedous 2 Place François Sarraille Bedous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Cette sortie accessible à tous, vous emmène sur les sentiers à la découverte des animaux sauvages de nos forêts et montagnes. Au printemps, la balade à pied reste facile, adaptée aux familles et aux débutants. Nous apprendrons à repérer les indices laissés par les animaux (traces, restes de repas, marquages) et, avec un peu de patience, vous pourrez peut-être observer des isards évoluer sur les pentes et les rochers. Levez les yeux vers le ciel pour admirer les rapaces vautours fauves, percnoptère d’Egypte de retour de migration et milans sont particulièrement visibles au printemps. Notre accompagnateur en montagne vous expliquera comment la faune s’adapte aux changements de saison et vous fera découvrir les richesses souvent méconnues de la nature locale.

Prévoir chaussures de randonnée, vêtements chauds et imperméables, jumelles (si possible), et eau. .

Office de tourisme de Bedous 2 Place François Sarraille Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 57 57 aspe@pyrenees-bearnaises.com

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English : Randonnée sur les traces de la faune sauvage

L’événement Randonnée sur les traces de la faune sauvage Bedous a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn