Randonnée sur les traces de la faune sauvage Office de tourisme de Bedous Bedous
Randonnée sur les traces de la faune sauvage Office de tourisme de Bedous Bedous dimanche 5 avril 2026.
Randonnée sur les traces de la faune sauvage
Office de tourisme de Bedous 2 Place François Sarraille Bedous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Cette sortie accessible à tous, vous emmène sur les sentiers à la découverte des animaux sauvages de nos forêts et montagnes. Au printemps, la balade à pied reste facile, adaptée aux familles et aux débutants. Nous apprendrons à repérer les indices laissés par les animaux (traces, restes de repas, marquages) et, avec un peu de patience, vous pourrez peut-être observer des isards évoluer sur les pentes et les rochers. Levez les yeux vers le ciel pour admirer les rapaces vautours fauves, percnoptère d’Egypte de retour de migration et milans sont particulièrement visibles au printemps. Notre accompagnateur en montagne vous expliquera comment la faune s’adapte aux changements de saison et vous fera découvrir les richesses souvent méconnues de la nature locale.
Prévoir chaussures de randonnée, vêtements chauds et imperméables, jumelles (si possible), et eau. .
Office de tourisme de Bedous 2 Place François Sarraille Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 57 57 aspe@pyrenees-bearnaises.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée sur les traces de la faune sauvage
L’événement Randonnée sur les traces de la faune sauvage Bedous a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
Prochains événements à Bedous (Pyrénées-Atlantiques)
- Balade accompagnée en raquettes en vallée d’Aspe Office de Tourisme Bedous — 28 mars 2026
- Randonnée hivernale sur les traces de la faune sauvage Office de tourisme de Bedous Bedous — 29 mars 2026
- Randonnée sur les traces de la faune sauvage Office de tourisme de Bedous Bedous — 29 mars 2026
- Balade accompagnée en raquettes en vallée d’Aspe Office de Tourisme Bedous — 4 avril 2026
- Randonnée hivernale sur les traces de la faune sauvage Office de tourisme de Bedous Bedous — 5 avril 2026