Randonnée Sur les traces des vautours Office de tourisme Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains

Randonnée Sur les traces des vautours

Office de tourisme Cambo-les-Bains 3 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Vivez une aventure inoubliable au cœur des montagnes basques ! Accompagnés de notre guide passionné, partez à la rencontre des majestueux vautours et découvrez les secrets de la faune et de la flore locales. Laissez-vous impressionner par leur envergure de 2,80m et leur puissance en plein vol, lors d’une observation au plus près de leurs niches.

Informations pratiques

Minimum 6 personnes Maximum 17 personnes

Niveau Facile Distance 3,8 km Dénivelé +160m

Inscription obligatoire à l’Office de tourisme de Cambo-les-Bains

Lieu de RDV Parking du Leclerc d’Ossès

Inscription jusqu’à la veille du départ de la randonnée. .

Office de tourisme Cambo-les-Bains 3 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 info@cambolesbains.com

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English : Randonnée Sur les traces des vautours

L’événement Randonnée Sur les traces des vautours Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Cambo les Bains