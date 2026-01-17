Randonnée sur l’estran Grand Galet de Primel Rue de Karreg An Ti Plougasnou

Randonnée sur l’estran Grand Galet de Primel

Rue de Karreg An Ti Devant le camping municipal Plougasnou Finistère

Début : 2026-02-20 10:30:00

fin : 2026-03-17 12:00:00

Nous cheminerons jusqu’au Menhir des Marsouins avant de traverser vers le Grand Galet de Primel. Découverte sensorielle avec quelques apports géographiques, historiques et mythologiques…Veuillez prévoir des chaussures de marche et le matériel nécessaire pour une randonnée confortable.

Randonnée sportive adaptée aux personnes de plus de 10 ans.

Environ 1h30. Réservation indispensable. .

