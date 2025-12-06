Randonnée Téléthon Route de Saint-Amand Alligny-Cosne
Route de Saint-Amand Départ Salle des Fêtes Alligny-Cosne Nièvre
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 12:00:00
2025-12-06
Participez à des randonnées pédestres au profit du Téléthon. Départ à partir de 9h depuis la salle des fêtes. Parcours de 5 à 10 km, possibilité de faire des parcours à vélo. Pause chauffée et ravitaillements gourmands offerts par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Alligny-Cosne, qui organise cet évènement. .
