Randonnée Téléthon Route de Saint-Amand Alligny-Cosne

Randonnée Téléthon

Route de Saint-Amand Départ Salle des Fêtes Alligny-Cosne Nièvre

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

2025-12-06

Participez à des randonnées pédestres au profit du Téléthon. Départ à partir de 9h depuis la salle des fêtes. Parcours de 5 à 10 km, possibilité de faire des parcours à vélo. Pause chauffée et ravitaillements gourmands offerts par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Alligny-Cosne, qui organise cet évènement. .

