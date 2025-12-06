Randonnée téléthon complexe sportif Charmes
Randonnée téléthon complexe sportif Charmes samedi 6 décembre 2025.
Randonnée téléthon
complexe sportif boulevard Clémenceau Charmes Vosges
Le Club de randonneurs du Pays de Charmes organise une randonnée au profit du téléthon, ouverte à tous, au départ du complexe sportif à 13h30 pour une distance d’environ 6 km.Tout public
complexe sportif boulevard Clémenceau Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 12 22 22 16 randopayscharmes@gmail.com
English :
The Club de randonneurs du Pays de Charmes is organizing a hike in aid of the telethon, open to all, starting from the sports complex at 1.30pm for a distance of around 6 km.
German :
Der Club de randonneurs du Pays de Charmes organisiert eine Wanderung zugunsten des Telethon, die für alle offen ist. Die Wanderung beginnt um 13:30 Uhr am Sportkomplex und führt über eine Strecke von etwa 6 km.
Italiano :
Il Club de randonneurs du Pays de Charmes organizza una camminata a favore di Telethon, aperta a tutti, con partenza dal complesso sportivo alle 13.30 e un percorso di circa 6 km.
Espanol :
El Club de randonneurs du Pays de Charmes organiza una marcha a beneficio del telemaratón, abierta a todos, que partirá del polideportivo a las 13h30 y recorrerá unos 6 km.
L’événement Randonnée téléthon Charmes a été mis à jour le 2025-11-18 par OT EPINAL ET SA REGION