Randonnée Téléthon Place du Colonel Roche Châteauneuf-Val-de-Bargis

Randonnée Téléthon
Place du Colonel Roche Départ Salle des Fêtes Châteauneuf-Val-de-Bargis Nièvre
Tarif : 5 EUR
2025-12-07 08:00:00
2025-12-07 12:00:00
2025-12-07
Participez à des randonnées pédestres et VTT au profit du Téléthon. Départ à partir de 8h sous la halle. 4 parcours de marche et 3 parcours VTT, ravitaillements gourmands proposés notamment par l’Auberge du Mont. Organisé par le Comité des Fêtes Castelneuvien. Restauration possible sur place à l’arrivée (plateau repas à 18€). .
+33 6 80 41 21 82
