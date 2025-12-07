Randonnée Téléthon Place du Colonel Roche Châteauneuf-Val-de-Bargis

Randonnée Téléthon

Place du Colonel Roche Départ Salle des Fêtes Châteauneuf-Val-de-Bargis Nièvre

Début : 2025-12-07 08:00:00

fin : 2025-12-07 12:00:00

2025-12-07

Participez à des randonnées pédestres et VTT au profit du Téléthon. Départ à partir de 8h sous la halle. 4 parcours de marche et 3 parcours VTT, ravitaillements gourmands proposés notamment par l’Auberge du Mont. Organisé par le Comité des Fêtes Castelneuvien. Restauration possible sur place à l’arrivée (plateau repas à 18€). .

Place du Colonel Roche Départ Salle des Fêtes Châteauneuf-Val-de-Bargis 58350 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 41 21 82

