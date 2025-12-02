Randonnée Téléthon Saint-James

Randonnée Téléthon Saint-James mardi 2 décembre 2025.

Randonnée Téléthon

Saint-James Manche

Rendez-vous à 14h à l’église de La Croix Avranchin pour une randonnée de 4 ou 6 kms
5 € de participation
Vin chaud offert
Organisée par Saint-James Randonne   .

Saint-James 50240 Manche Normandie  

