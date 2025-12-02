Randonnée Téléthon Saint-James
Randonnée Téléthon Saint-James mardi 2 décembre 2025.
Randonnée Téléthon
Saint-James Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02
fin : 2025-12-02
Date(s) :
2025-12-02
Rendez-vous à 14h à l’église de La Croix Avranchin pour une randonnée de 4 ou 6 kms
5 € de participation
Vin chaud offert
Organisée par Saint-James Randonne .
Saint-James 50240 Manche Normandie
English : Randonnée Téléthon
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Randonnée Téléthon Saint-James a été mis à jour le 2025-11-22 par OT MSM Normandie BIT Pontorson