Randonnée Téléthon Salle des fêtes Saint-Thuriau

Randonnée Téléthon

Salle des fêtes Rue de la mairie Saint-Thuriau Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 08:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

4 circuits de randonnée 6 km, 10 km, 14 km ou 18 km au profit du Téléthon.

Départ libre à partir de 8h de la salle des fêtes.

Ravitaillements sur les circuits.

Boisson et gâteau à l’arrivée. .

Salle des fêtes Rue de la mairie Saint-Thuriau 56300 Morbihan Bretagne +33 6 61 84 62 62

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Randonnée Téléthon Saint-Thuriau a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté