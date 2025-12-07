Randonnée Téléthon Salle des fêtes Saint-Thuriau
Randonnée Téléthon Salle des fêtes Saint-Thuriau dimanche 7 décembre 2025.
Randonnée Téléthon
Salle des fêtes Rue de la mairie Saint-Thuriau Morbihan
Début : 2025-12-07 08:00:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
4 circuits de randonnée 6 km, 10 km, 14 km ou 18 km au profit du Téléthon.
Départ libre à partir de 8h de la salle des fêtes.
Ravitaillements sur les circuits.
Boisson et gâteau à l’arrivée. .
Salle des fêtes Rue de la mairie Saint-Thuriau 56300 Morbihan Bretagne +33 6 61 84 62 62
