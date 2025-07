Randonnée Théâtralisée « Contez nous le Mené » Bibliothèque de Langourla Le Mené

Randonnée Théâtralisée « Contez nous le Mené » Dimanche 10 août, 16h00 Bibliothèque de Langourla Côtes-d’Armor

Bonjour à vous, amoureux des balades à pied et des contes !

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 10 août à 16h, devant la mairie de Langourla, pour le départ de la Randonnée Théâtralisée : Contez-nous Le Mené.

Mais de quoi s’agit-il ?

Pendant plusieurs jours, les enfants de Langourla et du Mené ont participé à des ateliers culturels pour imaginer et créer un conte. À partir de leur histoire, deux comédiennes la mettront en scène au fil d’une balade contée à travers les paysages et les lieux patrimoniaux du Mené.

Une promenade originale, entre théâtre, imaginaire et découverte, pour redécouvrir Le Mené sous un angle nouveau, créatif… et plein de surprises !

Information:

– par téléphone au 06 11 51 53 74

– Boucle de 5klm , prenez des chaussures confortables

– Une bouteille d’eau pour rester hydrater

– Activité gratuite pour toute la famille Grâce au soutien de l’Été Culturel 2025 / DRAC Bretagne

Vous voulez participer aux ateliers de création de conte ?

Contactez-nous par téléphone ou par email à contact@compagnie-yugen.fr.

Ou vous pouvez vous inscrire sur l’événement « Atelier création de Conte – Contez-nous Le Mené ».

À très vite

Cie Yugen –

Alice Hard et Ophélie Delsaux

Bibliothèque de Langourla Place de la Mairie (Collinée), 22330 Le Mené, France Le Mené 22330 Le Gouray Côtes-d'Armor Bretagne 0296304419

©cieyugen