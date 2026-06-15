Montrollet

Randonnée thématique autour des pollinisateurs

Lac Mas Chaban (point de rendez-vous donné à l’inscription) Montrollet Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 13:30:00

fin : 2026-07-11 15:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Au cours de cette balade au bord du lac, vous découvrirez les pollinisateurs ainsi qu’un outil participatif, simple et accessible à tous, pour observer et participer à l’inventaire de ces insectes. Inscription obligatoire à stagiaire@charente-limousine.fr

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Lac Mas Chaban (point de rendez-vous donné à l’inscription) Montrollet 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine stagiaire@charente-limousine.fr

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English :

During this lakeside walk, you’ll learn about pollinators and discover a participatory tool—simple and accessible to everyone—for observing these insects and helping to inventory them. Registration is required at stagiaire@charente-limousine.fr

L’événement Randonnée thématique autour des pollinisateurs Montrollet a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Charente Limousine