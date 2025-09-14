Randonnée thématique géologie Châtillon-en-Diois

Randonnée thématique géologie Châtillon-en-Diois dimanche 14 septembre 2025.

Randonnée thématique géologie

départ du parking de Combeau Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 09:00:00

fin : 2025-09-14 17:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Sortie à la journée encadrée par un accompagnateur en montagne et géologue botaniste ancien conservateur de la Réserve naturelle. L’histoire du karst du Vercors et ses différentes formes géologiques liées au calcaire.

.

départ du parking de Combeau Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 94 38 26 info@pnr-vercors.fr

English :

Day outing supervised by a mountain leader and geologist-botanist, former curator of the Nature Reserve. The history of the Vercors karst and its different geological forms linked to limestone.

German :

Ganztägiger Ausflug, der von einem Bergführer und botanischen Geologen und ehemaligen Konservator des Naturschutzgebiets begleitet wird. Die Geschichte des Karsts im Vercors und seine verschiedenen geologischen Formen in Verbindung mit Kalkstein.

Italiano :

Escursione di un’intera giornata sotto la supervisione di una guida alpina e di un geologo-botanico, ex curatore della Riserva Naturale. La storia del carsismo del Vercors e le sue diverse forme geologiche legate al calcare.

Espanol :

Excursión de un día completo supervisada por un monitor de montaña y geólogo-botánico, antiguo conservador de la Reserva Natural. La historia del karst del Vercors y sus diferentes formas geológicas ligadas a la caliza.

L’événement Randonnée thématique géologie Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme du Pays Diois