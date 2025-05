RANDONNEE THÉMATIQUE « GEOLOGIE » – Port-Vendres, 13 juin 2025 09:00, Port-Vendres.

Pyrénées-Orientales

RANDONNEE THÉMATIQUE « GEOLOGIE » 1 quai Joly Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Début : 2025-06-13 09:00:00

fin : 2025-06-13 12:00:00

2025-06-13

Explorez les falaises de la Côte Vermeille et percez les mystères de la Terre lors d’une balade guidée au cœur d’un paysage méditerranéen spectaculaire. Une sortie conviviale, enrichissante et pleine de surprises !

Réservation obligatoire.

1 quai Joly

Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

English :

Explore the cliffs of the Côte Vermeille and unravel the mysteries of the Earth on a guided walk through a spectacular Mediterranean landscape. A friendly, rewarding outing full of surprises!

Booking essential.

German :

Erkunden Sie die Klippen der Côte Vermeille und lüften Sie die Geheimnisse der Erde auf einer geführten Wanderung inmitten einer spektakulären mediterranen Landschaft. Ein geselliger, bereichernder Ausflug voller Überraschungen!

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Esplorate le scogliere della Côte Vermeille e svelate i misteri della Terra con una passeggiata guidata attraverso uno spettacolare paesaggio mediterraneo. È un’uscita divertente, gratificante e piena di sorprese!

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Explore los acantilados de la Côte Vermeille y desvele los misterios de la Tierra en un paseo guiado por un espectacular paisaje mediterráneo. Una excursión divertida, gratificante y llena de sorpresas

Imprescindible reservar.

