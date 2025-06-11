Randonnée thématique les sous-marins de la liberté avec Jean-Charles Meyer

Ramatuelle Var

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Environ 4km aller-retour, prévoir des chaussures de marche, un chapeau pour le soleil et une gourde d’eau.

Départ 9h, retour 12h.



Sur inscription auprès de l’Office de tourisme et de la culture au 04 98 12 64 00. Groupe de 20 personnes (25 maximum).

Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 12 64 00 office@ramatuelle-tourisme.com

English : Les sous-marins de la liberté theme walk with Jean-Charles Meyer

Approx. 4km round trip. Bring walking shoes, a hat for the sun and a water bottle.

Departure 9am, return 12pm.



Registration with the Tourist and Cultural Office on 04 98 12 64 00. Groups of 20 (25 maximum).

German : Thematische Wanderung Die U-Boote der Freiheit mit Jean-Charles Meyer

Ca. 4 km hin und zurück, bringen Sie Wanderschuhe, einen Hut gegen die Sonne und eine Wasserflasche mit.

Abfahrt 9 Uhr, Rückkehr 12 Uhr.



Nach Anmeldung beim Tourismus- und Kulturbüro unter 04 98 12 64 00. Gruppe von 20 Personen (maximal 25).

Italiano : Passeggiata a tema Sottomarini della libertà con Jean-Charles Meyer

Circa 4 km di andata e ritorno. Portate scarpe da trekking, un cappello per il sole e una bottiglia d’acqua.

Partenza alle 9.00, ritorno alle 12.00.



Iscrizioni presso l’Ufficio del Turismo e della Cultura al numero 04 98 12 64 00. Gruppi di 20 persone (massimo 25).

Espanol : Paseo temático Submarinos de la libertad con Jean-Charles Meyer

Aproximadamente 4 km de ida y vuelta. Llevar calzado para caminar, un sombrero para el sol y una botella de agua.

Salida a las 9.00 y regreso a las 12.00.



Inscripción en la Oficina de Turismo y Cultura en el 04 98 12 64 00. Grupos de 20 personas (25 como máximo).

