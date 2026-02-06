Randonnée thématique les sous-marins de la liberté avec Jean-Charles Meyer

Ramatuelle Var

Début : Mercredi 2026-04-01

fin : 2026-06-24

Environ 4km aller-retour, prévoir des chaussures de marche, un chapeau pour le soleil et une gourde d’eau.

Départ 9h, retour 12h.



Sur inscription auprès de l’Office de tourisme et de la culture au 04 98 12 64 00. Groupe de 20 personnes (25 maximum).

Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 12 64 00 office@ramatuelle-tourisme.com

English : Les sous-marins de la liberté theme walk with Jean-Charles Meyer

Approx. 4km round trip. Bring walking shoes, a hat for the sun and a water bottle.

Departure 9am, return 12pm.



Registration with the Tourist and Cultural Office on 04 98 12 64 00. Groups of 20 (25 maximum).

