Randonnée thématique sur la vallée du Célé

l Brengues Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 13:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Jean-Luc de Quercy Aventure propose une randonnée thématique consacrée à la vallée du Célé

Jean-Luc de Quercy Aventure propose une randonnée thématique consacrée à la vallée du Célé. Cette sortie pédestre accompagnée de 9 km permet de découvrir les paysages, la biodiversité et les spécificités naturelles de la vallée. Accessible à partir de 12 ans, cette randonnée offre une immersion commentée au cœur d’un environnement remarquable. Le lieu précis de rendez-vous sera communiqué après inscription.

.

l Brengues 46320 Lot Occitanie +33 6 86 13 45 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jean-Luc from Quercy Aventure offers a themed hike dedicated to the Célé valley

L’événement Randonnée thématique sur la vallée du Célé Brengues a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Figeac