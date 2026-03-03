Randonnée thématique sur la vallée du Célé Brengues

Randonnée thématique sur la vallée du Célé Brengues samedi 11 avril 2026.

l Brengues Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2026-04-11 13:30:00
2026-04-11

Jean-Luc de Quercy Aventure propose une randonnée thématique consacrée à la vallée du Célé

Jean-Luc de Quercy Aventure propose une randonnée thématique consacrée à la vallée du Célé. Cette sortie pédestre accompagnée de 9 km permet de découvrir les paysages, la biodiversité et les spécificités naturelles de la vallée. Accessible à partir de 12 ans, cette randonnée offre une immersion commentée au cœur d’un environnement remarquable. Le lieu précis de rendez-vous sera communiqué après inscription.

Brengues 46320 Lot Occitanie +33 6 86 13 45 07 

Jean-Luc from Quercy Aventure offers a themed hike dedicated to the Célé valley

