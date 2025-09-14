Randonnée « Tomates & sorcières » à Morbecque Morbecque

Morbecque Nord

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Au départ du parc de Morbecque, une randonnée guidée de 9km à travers la forêt de Nieppe jusqu’à Haverskerque avec visite de la fête de la tomate et des légumes anciens. Le tarif comprend le billet d’entrée à la fête de la tomate, une boisson sur place et le billet d’entrée à la fête des sorcières.

8h30: Rendez-vous

Adulte: 7€

Enfant -12 ans: 3€ 3 .

Morbecque 59190 Nord Hauts-de-France samaragou59@gmail.com

