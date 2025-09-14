Randonnée « Tomates & sorcières » à Morbecque Morbecque
Morbecque Nord
Début : 2025-09-14
Au départ du parc de Morbecque, une randonnée guidée de 9km à travers la forêt de Nieppe jusqu’à Haverskerque avec visite de la fête de la tomate et des légumes anciens. Le tarif comprend le billet d’entrée à la fête de la tomate, une boisson sur place et le billet d’entrée à la fête des sorcières.
8h30: Rendez-vous
Adulte: 7€
Enfant -12 ans: 3€ 3 .
samaragou59@gmail.com
