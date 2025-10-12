Randonnée « Tour des Opies » Eyguières Voie d’Aureille, 13430 Eyguières Salon-de-Provence

Dimanche 12 octobre 2025 de 8h à 13h. Voie d'Aureille, 13430 Eyguières

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-12 08:00:00

fin : 2025-10-12 13:00:00

2025-10-12

Longeant le canal d’irrigation de la vallée des Baux, l’itinéraire nous amène vers la villa romaine de St Pierre de Vence avant de monter vers le col des Opies.

La descente vers Aureille nous permettra peut-être d’observer l’Aigle de Bonelli. Le GR69, ancienne voie de transhumance entre Arles et Cuneo (Italie), nous offrira la possibilité de voir une des plus ancienne bergerie des Alpilles et nous ramènera vers Eyguières.



13km 270m D+



Contenu du sac à dos chaussure de trail ou de randonnée (basse ou haute), batons de marche si besoin, 1,5L d’eau par personne, barres énergétiques ou pates de fruit, lunette de soleil, casquette ou buff ou bob, coupe-vent, veste imperméable.



Rendez-vous au Parking escalade à l’entrée du vallon des glauges (43.693220 ; 5.013175) sur EYGUIERES (ET NON PAS SALON-DE-PROVENCE) .

Voie d’Aureille, 13430 Eyguières Vallon des Glauges Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60 accueil@visitsalondeprovence.com

English :

Following the irrigation canal of the Vallée des Baux, the route takes us to the Roman villa of St Pierre de Vence before climbing to the Col des Opies.

German :

Entlang des Bewässerungskanals des Baux-Tals führt uns die Route zur römischen Villa von St Pierre de Vence, bevor wir zum Col des Opies aufsteigen.

Italiano :

Seguendo il canale di irrigazione della Vallée des Baux, il percorso ci porta alla villa romana di St Pierre de Vence prima di salire al Col des Opies.

Espanol :

Siguiendo el canal de riego de la Vallée des Baux, la ruta nos lleva a la villa romana de St Pierre de Vence antes de subir al Col des Opies.

L’événement Randonnée « Tour des Opies » Eyguières Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme de Salon de Provence