Randonnée Trémelin Les Amis des Sentier de Brocéliande, Saint-Gonlay

Place de l’Église Saint-Gonlay Ille-et-Vilaine
Le samedi 3 janvier, les Amis des Sentiers de Brocéliande vous attendent Place de l’église à Saint-Gonlay à partir de 9h30 pour une randonnée pédestre jusqu’au lac de Trémelin.
Rando entre 18 et 23kms
3 rando-test tolérées pour les non licenciés 2,50€/journée
Contact Robert Lenouvel 06 74 58 20 57 .
Place de l’Église Saint-Gonlay 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 74 58 20 57
