Randonnée Trémelin Les Amis des Sentier de Brocéliande, Saint-Gonlay

Randonnée Trémelin Les Amis des Sentier de Brocéliande

Place de l’Église Saint-Gonlay Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-03 09:30:00

fin : 2026-01-03

2026-01-03

Le samedi 3 janvier, les Amis des Sentiers de Brocéliande vous attendent Place de l’église à Saint-Gonlay à partir de 9h30 pour une randonnée pédestre jusqu’au lac de Trémelin.

Rando entre 18 et 23kms

3 rando-test tolérées pour les non licenciés 2,50€/journée

Contact Robert Lenouvel 06 74 58 20 57 .

Place de l’Église Saint-Gonlay 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 74 58 20 57

