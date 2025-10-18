Randonnée très gourmande dans le vignoble du Château des Selves Domaine viticole Le Château des Selves Seillans

Randonnée très gourmande dans le vignoble du Château des Selves Domaine viticole Le Château des Selves Seillans samedi 18 octobre 2025.

Randonnée très gourmande dans le vignoble du Château des Selves

Domaine viticole Le Château des Selves 310, chemin de l’Oratoire Seillans Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 08:15:00

fin : 2025-10-18 12:30:00

Date(s) :

2025-10-18

Petit-déjeuner puis randonnée de 6 km dans le vignoble avec 3 stops de dégustation au fil des parcelles. Poursuite de la dégustation avec les produits locaux du terroir -

45 €/personne groupe 20 personnes max (environ 4 heures) sur réservation*

.

Domaine viticole Le Château des Selves 310, chemin de l’Oratoire Seillans 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 76 84 61 chateaudesselves@orange.fr

English :

Breakfast followed by a 6 km hike through the vineyards with 3 tasting stops along the way. Continuation of tasting with local produce -

45 ?/person ? group max 20 people ? (approx. 4 hours) on reservation*

German :

Frühstück und anschließend 6 km lange Wanderung durch die Weinberge mit 3 Verkostungsstopps entlang der Parzellen. Fortsetzung der Verkostung mit lokalen Produkten aus der Region -

45 ?/Person ? Gruppe max. 20 Personen ? (ca. 4 Stunden) auf Reservierung*

Italiano :

Prima colazione e passeggiata di 6 km attraverso i vigneti con 3 soste di degustazione lungo il percorso. Proseguimento della degustazione con prodotti locali

45 €/persona? Gruppo max 20 persone? (circa 4 ore) su prenotazione*

Espanol :

Desayuno seguido de un paseo de 6 km por los viñedos con 3 paradas de degustación por el camino. Continuación de la degustación con productos locales

45 €/persona ? grupo máximo 20 personas ? (aprox. 4 horas) con reserva previa*

L’événement Randonnée très gourmande dans le vignoble du Château des Selves Seillans a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence