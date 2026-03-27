Randonnée

Route de Melleroy Triguères Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 07:00:00

fin : 2026-04-12 12:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Au départ de la salle polyvalente de Triguères, plusieurs parcours sont proposés (5, 9, 13, 19 et 23 kilomètres). Inscriptions sur place, verre de l’amitié servi au retour. Possibilité de réserver le repars du midi.

Au départ de la salle polyvalente de Triguères, plusieurs parcours sont proposés (5, 9, 13, 19 et 23 kilomètres). Inscriptions sur place, verre de l’amitié servi au retour. Possibilité de réserver le repars du midi. .

Route de Melleroy Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 88 98 52 00

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English :

Starting from the Triguères multi-purpose hall, several routes are available (5, 9, 13, 19 and 23 kilometers). Registration on site, with a welcome drink on return. Lunch available on request.

L’événement Randonnée Triguères a été mis à jour le 2026-03-27 par OT 3CBO