Randonnée troyenne Troyes

Randonnée troyenne

RDV à l’arrêt de bus du 1er RAM Troyes Aube

Tarif : 8 – 8 – 8 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 14:15:00

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Une randonnée nature de 9 km en douceur, au fil des Viennes, ce petit cours d’eau discret qui serpente jusqu’à Troyes. L’occasion d’observer plantes sauvages, traces d’animaux ainsi que les paysages typiques de l’Aube.



Une arrivée en ville progressive, entre nature préservée et patrimoine vivant.

Réservations possibles jusqu’à 17h max. le vendredi 31/10 .

RDV à l’arrêt de bus du 1er RAM Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 86 46 68 71 maximilien.guide@gmail.com

