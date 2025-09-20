Randonnée urbaine de Nîmes Office de tourisme de Nîmes Nîmes

Gratuit. Inscription à partir du 15 septembre. Prévoir une tenue adaptée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

À l’occasion de l’ouverture d’un nouveau parcours sur l’application MaRando, profitez d’une randonnée urbaine à travers la ville. Au fur et à mesure, découvrez l’histoire des monuments et des rues de la ville au travers d’anecdotes et d’histoires rocambolesques.

Office de tourisme de Nîmes 6 boulevard des Arènes, 30000 Nîmes Nîmes 30000 La Placette Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 76 74 26 »}] L’Office de tourisme de Nîmes a pour objectif de faire découvrir le riche patrimoine de la ville. La boutique de l’office de Tourisme est une vitrine du savoir-faire de nos artisans et producteurs locaux. Elle propose une billetterie pour les visites guidées et les idées de séjour, ainsi qu’une sélection d’objets variés aux couleurs de Nîmes, idéaux pour des cadeaux et des souvenirs adaptés à tous les budgets.

Vous y trouverez des spécialités gourmandes comme la brandade, des bières artisanales et des croquants, ainsi que des articles de papeterie, de décoration et une gamme textile. Vous découvrirez également un univers jeunesse, ainsi qu’une large sélection d’ouvrages sur le patrimoine nîmois et des guides pour les randonnées pédestres et cyclistes. De quoi garder un beau souvenir de votre séjour à Nîmes.

©Stéphane Ramillon – Ville de Nîmes