Randonnée urbaine | Les arbres remarquables Couvent des Récollets Cognac

Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente
Début : 2026-03-29 14:30:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
2026-03-29
Parcours à la rencontre du patrimoine arboré à Cognac. Cette balade vous invite à découvrir l’histoire d’arbres extraordinaires et leur place dans le paysage urbain.
English : Urban hiking | Remarkable trees
Discover Cognac’s tree heritage. This walk invites you to discover the history of extraordinary trees and their place in the urban landscape.
