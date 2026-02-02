Randonnée urbaine | Les arbres remarquables Couvent des Récollets Cognac

Randonnée urbaine | Les arbres remarquables

Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:30:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Parcours à la rencontre du patrimoine arboré à Cognac. Cette balade vous invite à découvrir l’histoire d’arbres extraordinaires et leur place dans le paysage urbain.

Couvent des Récollets 53 rue d'Angoulême Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine

English : Urban hiking | Remarkable trees

Discover Cognac’s tree heritage. This walk invites you to discover the history of extraordinary trees and their place in the urban landscape.

