Randonnée urbaine | Les sixties à Cognac Couvent des Récollets Cognac

Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Étudiant et apprenti, +60 ans, Cep’âge, personne

en situation de handicap.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 14:30:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Parcours vintage à la découverte de la riche histoire cognaçaise dans les années 1960. Une promenade entre anecdotes croustillantes et architectures singulières !

Couvent des Récollets 53 rue d'Angoulême Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine

English : Urban hiking | The sixties in Cognac

Take a vintage tour and discover the rich history of Cognac in the 1960s. It’s a stroll through the city’s rich history, with its lively anecdotes and unique architecture!

