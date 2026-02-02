Randonnée urbaine | Les sixties à Cognac Couvent des Récollets Cognac
Randonnée urbaine | Les sixties à Cognac
Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Étudiant et apprenti, +60 ans, Cep’âge, personne
en situation de handicap.
Début : 2026-03-08 14:30:00
Début : 2026-03-08 14:30:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
2026-03-08
2026-03-08
Parcours vintage à la découverte de la riche histoire cognaçaise dans les années 1960. Une promenade entre anecdotes croustillantes et architectures singulières !
Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17
English : Urban hiking | The sixties in Cognac
Take a vintage tour and discover the rich history of Cognac in the 1960s. It’s a stroll through the city’s rich history, with its lively anecdotes and unique architecture!
