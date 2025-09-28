Randonnée Val-de-Scie
Randonnée Val-de-Scie dimanche 28 septembre 2025.
Randonnée
Mairie Val-de-Scie Seine-Maritime
Le Fitness Club local vous propose une randonnée aux alentours de Cressy (entre 8 et 10km).
RDV devant la mairie de Cressy à 9h pour un départ à 9h30
Les chiens sont les bienvenus ! .
Mairie Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie fitnessclubcressy@gmail.com
