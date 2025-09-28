Randonnée Val-de-Scie

Randonnée Val-de-Scie dimanche 28 septembre 2025.

Randonnée

Mairie Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 09:00:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Le Fitness Club local vous propose une randonnée aux alentours de Cressy (entre 8 et 10km).

RDV devant la mairie de Cressy à 9h pour un départ à 9h30

Les chiens sont les bienvenus ! .

Mairie Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie fitnessclubcressy@gmail.com

English : Randonnée

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Randonnée Val-de-Scie a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme Terroir de Caux