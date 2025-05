Randonnée vélo et pédestre « Le sentier rose » – Le Teilleul, 18 mai 2025 08:30, Le Teilleul.

Manche

Randonnée vélo et pédestre « Le sentier rose » Place du champ de foire Le Teilleul Manche

Début : 2025-05-18 08:30:00

fin : 2025-05-18 13:00:00

2025-05-18

Manifestation caritative au profit du cancer du sein bougeons ensemble pour la vie !

Circuit vélo de 40 et 80 km et circuit pédestre de 5 et 9 km. Ouvert à tous. .

Place du champ de foire

Le Teilleul 50640 Manche Normandie +33 6 59 13 10 58 s.melot@meublesdoudard.fr

English : Randonnée vélo et pédestre « Le sentier rose »

Charity event in aid of breast cancer let’s move together for life!

40 and 80 km bike circuits and 5 and 9 km walking circuits. Open to all.

German :

Wohltätigkeitsveranstaltung zugunsten von Brustkrebs bewegen wir uns gemeinsam für das Leben!

40 und 80 km lange Radstrecke und 5 und 9 km lange Wanderstrecke. Offen für alle.

Italiano :

Evento di beneficenza a favore del cancro al seno muoviamoci insieme per la vita!

Circuiti ciclistici di 40 e 80 km e circuiti podistici di 5 e 9 km. Aperto a tutti.

Espanol :

Evento benéfico a favor del cáncer de mama: ¡movámonos juntos por la vida!

Circuitos ciclistas de 40 y 80 km y circuitos a pie de 5 y 9 km. Abierto a todos.

