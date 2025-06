Randonnée vélo et pique-nique – Entraygues-sur-Truyère 22 juin 2025 07:00

Aveyron

Randonnée vélo et pique-nique Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-22

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

Balade/pique-nique avec le Vélo Club Lot et Truyère, ouvert à tous

Tous les cyclistes sont conviés quelque soit leur niveau, avec assistance ou non, adhérents ou non au Vélo Club Lot et Truyère. Les accompagnateurs sont également invités.

Départ d’Entraygues (38km) parcours difficile ou du plan d’eau de Golinhac (25km) parcours facile.

À partir de 10h30, un café et part de fouace (FLORIPAIN) seront offerts au plan d’eau de Golinhac.

Après le parcours 2, sera servi un pique-nique (apéritif, repas froid et café).

Possibilité de louer des VTC à assistance électrique au garage Renault à Entraygues. 10 .

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie

English :

Ride/picnic with Vélo Club Lot et Truyère, open to all

German :

Ausfahrt/Picknick mit dem Vélo Club Lot et Truyère, offen für alle

Italiano :

Giro/picnic con il Vélo Club Lot et Truyère, aperto a tutti

Espanol :

Paseo/picnic con el Vélo Club Lot et Truyère, abierto a todos

