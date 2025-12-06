Randonnée vélo et VTT au profit du Téléthon Velesmes-Échevanne
15 Rue de l'Hermitage Velesmes-Échevanne Haute-Saône
Début : 2025-12-06 08:00:00
L’entente cycliste Gray-Arc vous propose deux randonnées vélo au profit du Téléthon.
Le repas sera servi à Velesmes à 12h30/12h45. .
15 Rue de l’Hermitage Velesmes-Échevanne 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 06 61 04 nono.lombard70@gmail.com
