Randonnée vélo et VTT au profit du Téléthon Velesmes-Échevanne

Randonnée vélo et VTT au profit du Téléthon

15 Rue de l’Hermitage Velesmes-Échevanne Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 08:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

L’entente cycliste Gray-Arc vous propose deux randonnées vélo au profit du Téléthon.

Le repas sera servi à Velesmes à 12h30/12h45. .

15 Rue de l’Hermitage Velesmes-Échevanne 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 06 61 04 nono.lombard70@gmail.com

