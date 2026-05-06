Neufchâtel-en-Bray

Randonnée Vélo

Place Notre Dame Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 14:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Animation dans le cadre du programme Balade et Visites en Bray-Eawy . Rejoignez-nous pour une randonnée cycliste au cœur du territoire de Bray-Eawy ! Au départ de l’office de tourisme, enfourchez votre vélo aux côtés de l’association A.S.P.T.T et laissez-vous guider sur l’Avenue Verte et les routes environnantes. Partez à la découverte — ou redécouverte — de paysages variés et du riche patrimoine qui font le charme de notre territoire. Sur Réservation à l’Office de Tourisme. .

Place Notre Dame Neufchâtel-en-Bray 76270 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 93 22 96 tourisme@brayeawy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée Vélo

L’événement Randonnée Vélo Neufchâtel-en-Bray a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Bray Eawy