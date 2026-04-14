Randonnée vélo parents enfants, Piscine avenue de la gare Privas, Saint-Germain-sur-Ille

Randonnée vélo parents enfants Dimanche 10 mai, 10h00 Piscine avenue de la gare Privas Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T12:30:00+02:00

Cette randonnée facile pour les enfants de 5 ans et plus accompagnés de leurs parents a pour objectif de leur offrir un moment de plaisir et de rencontre sur une voie sécurisée. Elle permet aussi des échanges entre parents et de rendre naturel le déplacement à vélo dés le plus jeune âge

Piscine avenue de la gare Privas avenue de la gare Saint-Germain-sur-Ille 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « modal@modal07.fr »}]

Randonnée vélo en groupe sur une voie verte destinée aux enfants accompagnés de leurs parents