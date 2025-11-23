Randonnée Vents nouveaux Rue du Noiron Bressuire
Randonnée Vents nouveaux
Rue du Noiron NOIRTERRE Bressuire Deux-Sèvres
29 mars 2026
fin : 2026-03-29
2026-03-29
Randonnée Vents Nouveaux à Noirterre, organisée au profit de la maladie de Huntington.
Plusieurs parcours pédestres et VTT vous sont proposés. .
Rue du Noiron NOIRTERRE Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 16 78 27 ventsnouveaux79@gmail.com
