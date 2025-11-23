Randonnée Vents nouveaux Rue du Noiron Bressuire

Randonnée Vents nouveaux

Rue du Noiron NOIRTERRE Bressuire Deux-Sèvres

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Randonnée Vents Nouveaux à Noirterre, organisée au profit de la maladie de Huntington.

Plusieurs parcours pédestres et VTT vous sont proposés. .

Rue du Noiron NOIRTERRE Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 16 78 27 ventsnouveaux79@gmail.com

L’événement Randonnée Vents nouveaux Bressuire a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Bocage Bressuirais