Cloyes-les-Trois-Rivières

Randonnée verte ludique familiale et caritative

Local AAPPMA Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 1 – 1 – EUR

1

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Découvrez la Vallée du Loir. Randonnée guidée et commentée de 4 km (découverte ludique de la nature avec Bruno Landier, Anna Rodriguez et Sébastien Garret) ou randonnée en autonomie de 7 ou 14 kilomètres. Repas partagé après la randonnée et ateliers nature.

Le Lions Club de Châteaudun, en partenariat avec La Maison des Trois Rivières et Dimanche Plein Air, organise sa première randonnée verte au profit des écoles de Cloyes les Trois Rivières et Saint-Denis-Lanneray afin de contribuer à financer leurs projets périscolaires.

Randonnée guidée ou en autonomie.

Repas partagé après la randonnée et ateliers nature à partir de 13h30.

Inscription obligatoire. 1 .

Local AAPPMA Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17 attractivite@lamaisondes3rivieres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Loir Valley. Guided and commented 4 km hike (playful nature discovery with Bruno Landier, Anna Rodriguez and Sébastien Garret) or 7 or 14 km hike on your own. Post-hike meal and nature workshops.

L’événement Randonnée verte ludique familiale et caritative Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GRAND CHATEAUDUN