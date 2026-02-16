Randonnée vigneronne au Château Famaey Puy-l’Évêque
Randonnée vigneronne au Château Famaey Puy-l’Évêque dimanche 8 mars 2026.
Randonnée vigneronne au Château Famaey
Inganel Puy-l’Évêque Lot
Début : 2026-03-08 09:00:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Randonnée vigneronne suivi par l'apéro et restauration sur place.
Venez randonner au milieu des vignes avec l'apéro huîtres de la Cabane à huîtres et la charcuterie des Cochons de Coco dans la bonne ambiance vigneronne et les nouveaux millésimes du blanc, rosé à découvrir.
Inganel Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 72 12 21 10 famaey@chateaufamaey.com
English :
Winegrower hike followed by aperitif and on-site catering.
Come hike among the vines with the oyster apéro from the Cabane à huîtres and charcuterie from Cochons de Coco in the good winegrower atmosphere and new vintages of white, rosé to discover.
