Randonnée vigneronne au Château Famaey

Inganel Puy-l’Évêque Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 09:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Randonnée vigneronne suivi par l'apéro et restauration sur place.

Venez randonner au milieu des vignes avec l'apéro huîtres de la Cabane à huîtres et la charcuterie des Cochons de Coco dans la bonne ambiance vigneronne et les nouveaux millésimes du blanc, rosé à découvrir.

Inganel Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 72 12 21 10 famaey@chateaufamaey.com

English :

Winegrower hike followed by aperitif and on-site catering.

Come hike among the vines with the oyster apéro from the Cabane à huîtres and charcuterie from Cochons de Coco in the good winegrower atmosphere and new vintages of white, rosé to discover.

L’événement Randonnée vigneronne au Château Famaey Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Cahors Vallée du Lot