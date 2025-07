RANDONNÉE VIGNES VINS ET PATRIMOINE À VILLAUDRIC DOMAINE LA COLOMBIÈRE Villaudric

RANDONNÉE VIGNES VINS ET PATRIMOINE À VILLAUDRIC DOMAINE LA COLOMBIÈRE Villaudric samedi 2 août 2025.

RANDONNÉE VIGNES VINS ET PATRIMOINE À VILLAUDRIC

DOMAINE LA COLOMBIÈRE 190 Route de Vacquiers Villaudric Haute-Garonne

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 09:00:00

fin : 2025-08-02 12:30:00

Date(s) :

2025-08-02

Se balader sur les sentiers entre vignes et bois, remonter le temps en visitant le château de Villaudric, déguster les vins du Domaine la Colombière… Une randonnée entre vignes, vins et patrimoine à Villaudric !

9h départ de la randonnée (8 km) depuis le Domaine La Colombière

9h30 visite guidée du château de Villaudric

11h45 retour au Domaine pour une dégustation de vins

Le château de Villaudric, à l’architecture sobre et élégante, recèle de nombreux trésors…

Lorsque l’on entre dans la cour, la façade, illuminée par les couleurs de la brique rose, dévoile son architecture sobre et élégante. La visite guidée, vous raconte l’histoire de cette bâtisse et révèle ses trésors et mystères.

Philippe et Diane Cauvin vous accueillent au Domaine la Colombière, vignoble en culture biologique et bio-dynamique.

Découvrez leur métier et leurs vins le temps d’une visite et d’une dégustation de trois de leurs cuvées. 16 .

DOMAINE LA COLOMBIÈRE 190 Route de Vacquiers Villaudric 31620 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 74 80 69 accueil@tourisme-vignobledefronton.fr

English :

Take a stroll along the paths between vineyards and woods, visit the Château de Villaudric and step back in time to taste the wines of Domaine la Colombière… A walk through vineyards, wine and heritage in Villaudric!

German :

Wandern Sie auf den Pfaden zwischen Weinbergen und Wäldern, drehen Sie die Zeit zurück, indem Sie das Schloss von Villaudric besichtigen, probieren Sie die Weine der Domaine la Colombière… Eine Wanderung zwischen Weinbergen, Weinen und Kulturerbe in Villaudric!

Italiano :

Passeggiate lungo i sentieri tra le vigne e i boschi, fate un salto indietro nel tempo visitando il Castello di Villaudric e degustate i vini del Domaine la Colombière… Una passeggiata tra i vigneti, il vino e il patrimonio di Villaudric!

Espanol :

Pasee por los caminos entre viñedos y bosques, retroceda en el tiempo con una visita al Château de Villaudric y deguste los vinos del Domaine la Colombière… ¡Un paseo por los viñedos, el vino y el patrimonio de Villaudric!

L’événement RANDONNÉE VIGNES VINS ET PATRIMOINE À VILLAUDRIC Villaudric a été mis à jour le 2025-07-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE